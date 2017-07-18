استغراب “قواتي” من “ريفي” !

استغرَب مصدر في “القوات اللبنانية” عبر صحيفة “الجمهورية” “دعوةَ الوزير السابق أشرف ريفي لـ”القوات اللبنانية” إلى إعادة تقييم الجدوى من استمرارها في حكومة تضع رأسَها في رمال الوصاية الإيرانية”، مشيراً إلى أن “ريفي يدرك أكثر من غيره أنّ “القوات” لم تبدّل يوماً في مقاربتها الوطنية الاستراتيجية وعنوانُها بسطُ سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

ودعا ريفي إلى “التمييز بين خطابه الانتخابي المفهوم والمبرّر، وبين حرفِ الوقائع من خلال تظهير الحكومة بكونِها أداةً إيرانية، فيما المشاركة القواتية الوازنة أظهرَت وتُظهِر أنّ هناك توازناً فعليا داخل الحكومة”، مشيرةً إلى ان “رئيس حزب “القوات اللبنانية”سمير جعجعكان أوّلَ من ردَّ على موقف أمين عام “حزب الله” السيّدحسن نصراللهالداعي إلى فتحِ الحدود، وسجّلَ وزراء “القوات” اعتراضَهم على هذا الكلام وهجومه المتكرر على السعودية على طاولة مجلس الوزراء”.

ورأى المصدر أنّ “الأولوية في المرحلة الحالية احتواء الأزمة مع استمرار كلّ طرفٍ على ثوابته بانتظار أيام أفضل، و”القوات” ليست موجودةً في الحكومة لمكاسب سلطوية، بل لأهداف وطنية على مستوى القضية السيادية ومواضيع مكافحة الفساد وانتظام المؤسسات وإدارة الدولة”، مشيراً إلى ان “ريفي تَساكنَ مع “حزب الله” عندما كان في قوى الأمن والتنسيق الذي فرضَته ضرورات المرحلة، وعندما شارَك أيضاً في الحكومة، فيما الأولوية اليوم الحفاظُ على الاستقرار وتوسيع مساحة حضور الدولة ودورها في ظلّ ربطِ نزاع استراتيجي مع الحزب”.

واعتبر أنّ “وضع الدولةِ اليوم أفضلُ بكثير مما كان عليه قبل الانتخابات الرئاسية”، مؤكداً أن “من يقود المواجهة سابقاً وراهناً ومن سيخوضها في المستقبل هو “القوات اللبنانية”.

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