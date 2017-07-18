توقيف 13 سورياً في سعدنايل يحملون هويات لبنانية

بعد أن توافرت معلومات لدى مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة عن وجود أشخاص من التابعية السورية يحملون هويات لبنانية ويتنقلون بواسطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ويعبرون من خلالها على النقاط العسكرية، ويتم استعمالها أيضا في المعاملات الرسمية داخل إدارات الدولة، نفذت قوة من المديرية مداهمات ليل أمس في سهل سعدنايل، وأوقفت 13 سوريا وبدأت التحقيق معهم لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتتركز التحقيقات حول الهدف من حيازة الهويات اللبنانية وان كانت بهدف استعمالها في مهمات امنية، خصوصا وان هناك العديد من الفارين بالتهمة نفسها واحتمال تورط لبنانيين في هذه القضية.

يذكرأان هذه المديرية كانت قد اوقفت منذ حوالي ثلاثة أيام 7 أشخاص بالتهمة نفسها، ليصل عدد الموقوفين الى 20 شخصا.

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