أعلن وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس، أنه تقرر توسعة مطار بيروت بعد دراسات المخطط التوجيهي والناس تتشكي من الزحمة في المطار ونحن لدينا نقص في عديد قوى الأمن الداخلي.

وكشف فنيانوس في مؤتمر صحافي، أن هناك نقص في قوى الأمن الداخلي في تفتيشات المطار اما التجهيزات الأمنية التي تركب جيدة وليس هناك من خروقات أمنية ولكن نتيجة هذا النقص، يرتفع الضغط على العناصر الأمنية العاملة، ولفت الى انه سيعيد النظر بالمناقصات واستقدام العروض لتجهيزات المطار، لتصبح المنافسة شريفة، مؤكدا أنه لن يكون في وزارة الأشغال إلّا مناقصات شفافة، وأشار إلى أنه في حال لم تتوفر الشروط في باقي الشركات المقدمة فيحق له إجراء العقود بالتراضي، مؤكدا أنه لن يقبل بإعطاء العقد لشركات غير كفوءة حتى لو فازت بالمناقصة بتقديم السعر الأرخص، مشددا على أنه يجب أن تتناسب الشروط المقدمة مع شروط سلامة الطيران، “أي كاو”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

