الحريري حول “إقرار السلسلة”: حق ولكن

أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال انعقاد الجلسة التشريعية المخصّصة لإقرار سلسلة الرتب والرّواتب رداً على مداخلات النوّاب أنّ “الجيش اللبناني يقوم بكلّ ما يلزم لحماية اللّبنانيين والنازحين، كما أنّ الحكومة مسؤولة عن سيادة أراضيها”.

وأعلن الحريري أنّ “الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر”، موضحاً أنّ “الجيش يقوم بتحقيق حول وفاة السوريين في عرسال من خلال 3 أطباء شرعيين مدنيين وسنطلع الرأي العام على التقرير فور صدوره”.

ولفت الحريري إلى أنّ “الجيش هو المسؤول عن كلّ الحدود ولا وجود لأيّ غرفة مشتركة بين الجيش اللبناني والسوري ومجموعات أخرى”.

وحول إقرار السلسلة، أكّد الحريري أنّها “حقّ ولكن بالمقابل يجب المحافظة على مالية الدولة”، وقال: “كان هناك موافقة على جملة من الإصلاحات والضرائب ولكن إذا أردنا اليوم سحب عدد من الضرائب يعني أنّنا لا نريد سلسلة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

