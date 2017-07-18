فضل الله: مخطط إضعاف الجميع لا يزال مستمرا

استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من حزب التحرير برئاسة الدكتور محمد جابر، حيث جرى عرض لعدد من القضايا الإسلامية المتصلة بالوحدة بين المسلمين، والفتنة التي تضرب المنطقة وتنعكس على العلاقات الإسلامية – الإسلامية وعلى القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

فضل الله أكد على الدور الملقى على عاتق كل من يسير في مسيرة الإسلام الحركي، لجهة العمل للوحدة، وتمتين الأرض الإسلامية في مواجهة الفتنة التي تعصف بالواقع العربي والإسلامي ومواجهة صانعيها، مشيرا إلى أن “المذهبية الفكرية غير المنغلقة ليست مشكلة، وأن المشكلة هي في العصبيات القاتلة، وعلينا أن نعرف كيف ندير خلافاتنا بالطريقة التي لا تؤثر في وجودنا وقضايانا الحيوية”.

وحذر من أن المخطط المرسوم الذي لا يزال يستكمل حلقاته في المنطقة، يستهدف إضعاف الجميع، داعيا إلى “اعتماد الخطاب العصري في مقاربة الأمور، من دون أن نتنازل عن أصالتنا وقضايانا”.

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