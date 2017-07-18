الفرزلي يتوقع حصول مفاجآت في الانتخابات المقبلة

أيد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في خلال برنامج “لبنان في أسبوع” الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر “إذاعة لبنان”، مطالب المواطنين المعتصمين، واصفا إياها بالمحقة، معتبرا أن “الفساد هو علة العلل”، مطالبا “الدولة بالعمل على استعادة الثقة بينها وبين المواطن”.

واستذكر مخاوفه يوم انهارت الليرة اللبنانية، معربا عن مخاوفه مجددا في حال مقاربة الشأن الحالي بطريقة عشوائية، مؤكدا “في الوقت نفسه على تأمين حقوق الفقراء”.

ووصف الفاسدين ب”أنهم يختبئون تحت خيمة بنوها لأنفسهم”، ملمحا إلى “غلبة مصالح الرأسماليين لدى مسؤولي الدولة”.

واعتبر أن “وقف مزاريب الهدر في الدولة يمكنها تغطية السلسلة لسنوات طويلة”، محملا “الطبقة السياسية مسؤولية عدم ضبط الهدر”.

ورأى أن “قانون الانتخاب الجديد يمكنه تحرير الحال الاقلوية في استتباعها للأكثرية”، متوقعا حصول مفاجآت في الانتخابات المقبلة.

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