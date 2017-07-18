على الحدود التركية السورية.. أقدم ابتسامة في التاريخ!

علماء آثار في تركيا يعثرون على نقش يعتقد أنه لـ “أقدم رمز ابتسامة” في العالم. على جرة مياه فخارية أثرية تعود لما قبل 3700 عام، تم اكتشافها خلال أعمال حفريات في مدينة قارقاميش الأثرية التي تقع في ولاية غازي عنتاب التركية على الحدود مع سوريا.

على جرة مياه فخارية أثرية تعود لما قبل 3700 عام، عثر علماء آثار في تركيا على نقش يعتقد أنه لـ “أقدم رمز ابتسامة” في العالم.

الجرّة تم اكتشافها خلال أعمال حفريات في مدينة قارقاميش الأثرية التي تقع في ولاية غازي عنتاب التركية على الحدود مع سوريا.

وعن ذلك الاكتشاف الأثري، قال رئيس الحفريات في المدينة الأثرية عضو هيئة التدريس في جامعة بولونيا الإيطالية البروفيسور نيكولو مارتشيتتي للأناضول، إنه تم العثور على حطام الجرة خلال الحفريات، وقام أحد المتخصصين بتجميع قطعها وإعادتها إلى شكلها الأصلي. موضحاً أن الجرة كانت مخصصة وعاء للعصائر، وعليها نقش يشبه رمز ابتسامة.

وأضاف “لا نعرف الهدف الذي جعل صانع الجرة يرسم هذا الرمز عليها، إلا أننا نرى أنه رمز ابتسامة، ومن المحتمل أن يكون أقدم رمز ابتسامة في العالم”. مارتشيتتي تطرق في حديثه إلى مدينة قارقاميش الأثرية وحفرياتها.

وأشار إلى أنّ حفريات قارقاميش تعد الأكبر في تركيا، حيث تمتد المدينة على مساحة 65 هكتاراً داخل تركيا، و35 هكتاراً داخل سوريا.

ولفت إلى أن قارقاميش كانت من المدن الهامة للحثيين (الحضارة الحيثية) الذين حكموا الأناضول وبلاد الرافدين بداية منذ عام 2000 قبل الميلاد.

وأفاد بأن قارقاميش كانت عاصمة لإحدى ممالك إمبراطورية الحثيين، وتستمر الحفريات بها منذ 7 سنوات دون توقف. وشملت الحفريات العام الجاري الموقع الذي كان يحتله قصر المدينة، وأسفرت، بحسب مارتشتتي، عن معلومات هامة عن مملكة قارقاميش، يمكن أن تسهم في إعادة كتابة التاريخ. وبين القطع الأثرية التي عثر عليها في مقبرة المدينة توابيت، وأوان فخارية تستخدم لحفظ رماد الموتى، ومزهريات وأدوات زينة، وسيتم تسليم تلك القطع الأثرية لمتحف غازي عنتاب.

وشدد مارتشيتتي على ضرورة حماية قسم المدينة التاريخية الواقع داخل حدود سوريا في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.

وكالات

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