منفذ عملية الدهس قرب الخليل هو الشهيد رأفت نظمي شكري حرباوي 29 سنة من الخليل

18 يوليو, 2017 - 3:26 مساءً
18 يوليو, 2017
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