شعبان: سورية والعراق سيبقيان حرين مستقلين

قدمت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان التهنئة والمباركة للشعب والحكومة والجيش العراقي والحشد الشعبي بمناسبة تحرير مدينة الموصل من الإرهاب وذلك في مقر السفارة العراقية بدمشق.

وأعربت شعبان عن تمنياتها “أن يكون تحرير الموصل فاتحة لتحرير العراق من دنس الارهاب والاحتلال ومن احتمالات التقسيم أيضاً وأن يتحد الشعب السوري والعراقي بمسيرة واحدة لإعادة بناء سورية والعراق بشكل أجمل والحفاظ على أوابدنا الحضارية لنتركها للأجيال منارة وشاهداً على عظمة هذه الأمة وتاريخها وتضحيات أبنائها”.

وأشارت شعبان إلى أن سورية والعراق سيبقيان حرين مستقلين تجمعهما ثقافة ومنهج حضاري ورثناهما عبر تاريخنا المشترك العريق