الجيش الإيراني يعلن تفاصيل حادث إطلاق النار بمعسكر ‘‘آبيك‘‘

18 يوليو, 2017 - 5:33 مساءً المصدر: وكالات
الجيش الإيراني يعلن تفاصيل حادث إطلاق النار بمعسكر ‘‘آبيك‘‘
اعلن رئيس مديرية التفتيش للقوة البرية بالجيش الايراني العميد علي ساماني عن تفاصيل اكثر حول حادث اطلاق احد الجنود النار في معسكر “آبيك” بمحافظة قزوين (شمال ايران) .
المصدر: وكالات
18 يوليو, 2017

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