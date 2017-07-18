‘‘انحراف كبير‘‘ بخط تسلل ‘‘داعش‘‘ من الحويجة لديالى

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن حدوث “انحراف كبير” في خط تسلل تنظيم “داعش” إلى المحافظة من قضاء الحويجة التابع لكركوك، فيما أكد أن التنظيم بدأ يعتمد على “السبات النهاري” لمنع اكتشاف مخابئه ومضافاته.

وقال المصدر إن “خطوط تسلل داعش من الحويجة صوب ديالى كانت منذ أشهر تعتمد مسارا معروفا يتجه في البدء صوب مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قبل أن يتسلل من بعض الثغرات صوب حاوي العظيم ومنها إلى عمق ديالى”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “خط تسلل داعش بدأ مؤخرا يشهد انحرافا واضحا من خلال التسلل بشكل مباشر من الحويجة صوب ديالى عن طريق تلال حمرين التي أصبحت نقطة جذب كبيرة لمسلحي التنظيم في الأسابيع الماضية نتيجة ما تتميز به من تضاريس معقدة تجعل كشف مضافات وجحور داعش أكثر صعوبة وهذا ما يفسر تكرار أعمال العنف مؤخرا”.

وبين المصدر أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى أن داعش يعتمد بقوة على السبات النهاري وتقليل حركة خلاياه المسلحة لمنع كشف مضافاته في حين تكون الحركة والنشاط أكبر في الليل لان وسائل الرصد تكون محدودة جدا لدى القوى الأمنية خاصة الطائرات المسيرة أو الاستطلاعية”.

وحذر المصدر من أن “حمرين سوف تشكل خطرا متزايدا بالمستقبل القريب إذا ما استمر تسلل داعش إليها قادما من الحويجة”.

وتعد حمرين من المناطق التي تتميز باتساعها وتعقيد تضاريسها التي جعلتها نقطة جذب للجماعات المسلحة خلال السنوات الماضية.

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