مدعي طهران: تشكيل 180 ملفاً بشأن المخالفات الانتخابية

أعلن المدعي العام في العاصمة الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل 180 ملفا بشأن المخالفات في الانتخاب الرئاسية التي جرت قبل عدة اشهر.

وخلال الاجتماع الثاني لمجلس مساعدي المدعي العام، أعلن عباس جعفري دولت آبادي، أن هناك 180 ملفا مفتوحا من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات او الشكاوى الواردة من قبل اللجان الانتخابية، وقال: ان نص الشكاوى وردت من الاجهزة الحكومية ونصفها الآخر من قبل اللجان، وفي هذا المجال، تم استدعاء 7 محافظين وبعد إدلائهم بآخر دفاعياتهم، تم إصدار قرار تحقيق بحق اثنين منهم. كما تم استدعاء 6 قائممقامين، وقد صدرت بحق واحد منهم لائحة اتهام.

وتابع: ان العدد الكبير للملفات بشأن المخالفات الانتخابية في طهران، أدى الى إطالة فترة البت فيها، ونسعى بأسرع ما يمكن لإيصال جميع الملفات الانتخابية بدائرة الادعاء بطهران الى القرار النهائي.

وفي جانب آخر من حديثه، اشار جعفري دولت آبادي الى ان الدفاع عن الحريات المشروعة وبناء على توجيهات سماحة قائد الثورة خلال اجتماعه بمسؤولي القضاء، تعد من جملة مهام السلطة القضائية وواحدا من مصاديق الاستفادة من القابليات القانونية، مضيفا ان التصدي للمعارضين والمعتدين على الحق العام مهما كان موقعهم، هو ايضا من المحاور التي أكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واعتبر مدعي طهران العام، ان أحد النقاط التي أكد عليها سماحة آية الله الخامنئي خلال اللقاء، تمثلت في دور السلطة القضائية على الساحة الدولية، حيث دعا سماحته السلطة القضائية الى الدفاع عن الشخصيات المسلمة في انحاء العالم، وأن تؤدي دورها من الناحية الحقوقية بشأن وضع المسلمين في ميانمار وكشمير والحظر المفروض.

وأردف: ان المحكمة الدولية بدائرة الادعاء العام بطهران، بإمكانها أن تهتم بهذه القضايا في إطار أداء مهامها.