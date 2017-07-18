العقوبات بالعقوبات… الخارجية الإيرانية تردّ على أميركا بالمثل

رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية الجديدة على شخصيات وشركات إيرانية “أمر سخيف وبدون قيمة”، مؤكدة أنه سيتم الرد عليها بعقوبات مماثلة، بحسب ما نقل عنها موقع “سبوتنيك”.

وقالت الخارجية في بيان إن “ما أقدمت عليه أميركا يعتبر أمراً سخيفاً وغير ذا قيمة”. وأكدت أنه “سيتم الرد على العقوبات بعقوبات مماثلة على شركات وشخصيات أميركية وسيتم الإعلان عن قائمة الأسماء لاحقاً”، مشددة على أن الرد “سيأتي دفاعاً عن الشعب الإيراني والمسلمين في العالم”.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت إدراج 18 شخصية وشركة إيرانية في قائمة العقوبات بسبب برنامجها الصاروخي الذي يتعارض مع القوانين الدولية، مؤكدة أن “سياسات طهران تقوض أسس السلام والأمن المنصوص عليه في الاتفاق النووي”.

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