موسى: “السلسلة” لن تمول من جيوب الفقراء

طمأن النائب ميشال موسى أن “السلسلة لن تمول من جيوب الفقراء بل من خلال ضبط الأنفاق العام ووضع حد للهدر وقد تحمل بعض الضرائب المخففة”.

وأكد في حديث لاذاعة “صوت لبنان 93,3” أن “كلفة السلسلة تبقى ضمن المعقول إذا تم تطبيق بنود تمويلها بعد إقرارها لا سيما البنود الإصلاحية منها”، واعتبر أن “السلسلة حق ويجب إقرارها”.

وردا على سؤال حول استفادة موظفي القطاع الخاص غير المعلمين من السلسلة، أوضح موسى أن “القانون يفرض ذلك من باب العدالة الاجتماعية وأن كان هؤلاء غير مذكورين في مشروع السلسلة”.

وتوقع “إقرار الموازنة قريبا على أن تنتهي اللجان النيابية من دراستها في غضون أسبوعين لعرضها على الهيئة العامة في جلسة يحددها الرئيس نبيه بري”.

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