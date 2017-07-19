إعادة افتتاح مبنى تاريخي روسي في القدس

أعيد افتتاح “قصر القديس سيرغي”، المشيد نهاية القرن الـ 19، الثلاثاء 18 يوليو/تموز، في القدس الغربية، بعد سنوات من أعمال الترميم.

ويمتد المجمع، الذي يعرف كذلك باسم “بعثة القديس سيرغي”، على مساحة 36 ألف متر مربع، وبني في سنة 1890 بدعم من قيصر روسيا، لاستقبال الحجاج إلى القدس، واكتسب شهرته من هندسته المعمارية وجمال حديقته.

ويشتهر كذلك ببرج يشبه قلعة في لعبة الشطرنج، واستخدمه البريطانيون كمقر ومن بعدهم الإسرائيليون. ويضم “قصر القديس سيرغي” المحدث كنيسة ومكتبة وحديقة ومقهى ومطعما وغرفا لاستضافة الزوار.

وشارك في حفل الافتتاح دبلوماسيون وممثلون عن الكنيسة الأرثوذكسية.

واستعاد الروس “قصر القديس سيرغي” في 2008، بعد معركة قضائية طويلة حتى إن الرئيس فلاديمير بوتين تدخل لدى سلطات إسرائيل.

ثم خضع القصر على امتداد 6 سنوات لعملية ترميم وتحديث بأموال روسية.

وقال التلفزيون الإسرائيلي العام إن المبنى استقبل راسبوتين الشهير.

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