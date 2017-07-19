أمريكا: قدراتنا لن تتمكن من إيقاف صواريخ كوريا الشمالية

كشف نائب رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكي، الجنرال بول سيلفا، أمس الثلاثاء 18 يوليو/تموز، عن أن كوريا الشمالية قادرة على استهداف وضرب الولايات المتحدة.

وقال سيلفا في تصريحات له أمام لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي، نقلتها وكالة “فرانس برس” إن بيونغ يانغ قادرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ باليستي عابر للقارات، وأن القدرات الأمريكية لن تتمكن من إيقافه.

ولكن أشار الجنرال الأمريكي إلى أن الصواريخ الكورية الشمالية قد لا تتمكن من إصابة أهداف دقيقة بتلك الصواريخ.

وتابع قائلا “أوافق التقييم القائل إن كوريا الشمالية تتجه بسرعة لتطوير قدرات تتعلق بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات”.

ومضى بقوله “ما يتحدث به الخبراء إنه لم يثبت بعد قدرات كوريا الشمالية على توجيه صواريخهم والسيطرة عليها، وهذا أمر هام جدا لضرب الأهداف بدقة”.

واستطرد قائلا “أما بالنسبة لمدى تلك الصواريخ، فواضح أنهم باتوا قادرون على استهداف الأراضي الأمريكية”.

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