من قتل الغنايمي الوسيط بين الجيش السوري وقسد؟

لقي مسؤول العلاقات العامة والمصالحة في مجلس منبج التنفيذي، الشيخ شلاش شلاش الغنايمي، حتفه متأثرًا بجراح أصيب بها، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صفحة “هنا منبج” الناشطة على فيسبوك أن “الشيخ شلاش توفي إثر تعرضه لإصابات بالغة، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة في سيارته، نقل على إثرها إلى مشافي مدينة حلب”.

وينحدر الغنايمي من قرية الشيخ يحيى، وعرف بقربه من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة، والدولة السورية من جهة أخرى، خاصة في الفترة الأخيرة التي سلمت فيها “قسد” مناطق للجيش السوري على خطوط تماس ميليشا “الجيش الحر”.

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