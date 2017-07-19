الدفاع الروسية: 9 خروقات للهدنة السورية

رصدت لجنة المراقبة الروسية التركية المشتركة في مناطق تخفيف التوتر بسوريا 9 خروقات للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الجانب الروسي في اللجنة سجل 5 حوادث إطلاق نار في محافظة اللاذقية، فيما سجل الجانب التركي 4 انتهاكات للهدنة في ريف دمشق، مضيفة أن الوضع العام في مناطق تخفيف التوتر لا يزال مستقرا.

وأشار البيان إلى انضمام 7 قرى وبلدات بمحافظة حمص إلى نظام وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد القرى والبلدات المنضوية في عملية المصالحة إلى 2032، في حين تستمر المفاوضات مع الفصائل المعارضة بشأن انضمامها إلى الهدنة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.

ويبلغ عدد الفصائل الملتزمة بالهدنة 228 فصيلا حاليا، بحسب البيان.

وقام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بتنفيذ 7 عمليات إنسانية خلال اليوم الماضي، حيث قدم 1.6 طن من المواد الغذائية لأهالي مدينة حلب جراء 5 عمليات إنسانية ، إضافة إلى توزيع 300 كيلوغراما من المواد الغذائية في عملية مماثلة بمحافظة حلب و1,7 طن بمحافظة حماة.

وشملت المساعدات الإنسانية 1137 شخصا، في حين تم تقديم خدمات طبية إلى 284 شخصا، بالإضافة إلى قيام طائرة روسية بإنزال 21 طنا من المواد الغذائية بالمظلات في مدينة دير الزور في إطار عملية إنسانية نظمتها الأمم المتحدة.

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