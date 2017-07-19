ماذا جرى بين بري والجميّل في مجلس النواب ؟

وصف رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل الجلسة التشريعية اليوم بـ”الخطيرة”، قائلاً من ساحة النّجمة قبيل الجلسة: “بعد أن تراجعوا عن الضرائب يعودون للسّير بها”.

ولفت الجميّل من داخل الجلسة إلى “أننا اعترضنا على طبيعة الضرائب وعشوائيتها من دون دراسة الجدوى الإقتصادية منها، والموافقة عليها تضرب ما تبقى من طبقة وسطى.”

واستغرب الجميّل “سكوت أكثرية الكتل النيابية عن زيادة الضرائب خصوصاً أنّها قد تراجعت عنها في العلن لكنّها اليوم توافق على إقرارها”، مناشداً “الزملاء النوّاب عدم السير بالضرائب”.

من جهته ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على الجميل، سائلاً إياه: “هل أنت حريص مثلنا؟ هذه الدولة دولتنا أم لا؟”.