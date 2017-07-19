فارس: لا بد من دفع مستحقات “السلسلة” خلال هذه المدة

هنأ النائب مروان فارس في تصريح أدلى به في المجلس النيابي، “اللبنانيين جميعا من اداريين وعسكريين ومدنيين باقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد معاناة خمس سنوات ومظاهرات واحتجاجات استطاع مجلس النواب ان يتوصل الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب ويستكمل المشروع بدراسة الضرائب”.

وأكد “أننا ضد اي زيادة على الـ TVA، لان الضريبة على القيمة المضافة ستدفع من جيوب المواطنين”، لافتا الى انه يمكن تأمين اموالا لخزينة الدولة، عبر “وقف الهدر والفساد والسرقات في كل المجالات في المرفأ والادارات العامة، يعني ان يستعيد المجلس النيابي نشاطه والدولة تستعيد نشاطها”، مشددا على ان “السلسلة حق لجميع اللبنانيين واصبحت حقيقة، ولا بد خلال شهر او شهرين أن تبدأ الدولة بدفع مستحقات السلسلة للبنانيين”.

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