تعميم من “الأوقاف” حول القدس

أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري مطمئناً، بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له بإطلاق الرصاص المطاطي عليه من قبل العدو الصهيوني.

وحيا المفتي دريان مقاومة المقدسيين وصمودهم في الدفاع عن المسجد الأقصى والمرابطة فيه.

وبتوجيه من المفتي دريان، أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية تعميماً على “جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة هذا الأسبوع عن المسجد الأقصى احتجاجاً على منع الفلسطينيين من دخول المسجد لأداء الصلوات ومنع رفع الآذان والتنديد بما تعانيه القدس وكل فلسطين من اعتداءات إرهابية وإجرامية من العدو الصهيوني بحق أهل فلسطين المحتلة”.

وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية “إن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وواجب كل العرب والمسلمين نصرته والمسارعة إلى فك الحصار الإسرائيلي الغاشم عنه”.

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