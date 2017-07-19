الشيخ جبري زائراً السفير الجزائري: ما يشهده الأقصى هو نتيجة تهميش العرب لفلسطين

زار الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، مع وفد من “الحركة”، سفير الجزائر أحمد بو زيان، في مقر السفارة، مهنأ السفير والقيادة والشعب الجزائري بالذكرى 55 لاستقلال الجزائر، الذي انتزع حريته بفضل تضحيات ودماء الشعب الذي قدم أكثر من مليون ونصف مليون شهيد.

وتخلل اللقاء عرض لمجمل التطورات الإقليمية والدولية التي تدفع الأمة أمام تطوراتها في أكثر من منطقة عربية الأثمان الباهظة، وكان تأكيد على ضرورة نبذ الإرهاب التكفيري ومواجته، خصوصاً أن الجزائر كانت من أولى الدول التي واجهته.

وحضرت فلسطين وتطورات المسجد الأقصى المبارك في اللقاء، حيث كان تشديد على أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها، وأن على المسلمين والعرب أن يهبوا لنجدة وإنقاذ المسجد الأقصى؛ أولى القبلتين وثالث الحرمين.

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