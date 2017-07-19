بوتين يزور فنلندا الأسبوع المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة فنلندا في 27 من الشهر الحالي، ذلك تزامنا مع الذكرى المئوية لاستقلال فنلندا عن روسيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاربعاء، إن بوتين سيجري خلال الزيارة محادثات مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو “للبحث في التعاون الروسي الفنلندي في المجالات التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني والبيئي، إضافة إلى تبادل الآراء في القضايا الإقليمية والدولية الملحة”.

وذكر الكرملين أن زيارة بوتين تأتي بدعوة من نينيستو، مضيفا أنه “تم ترتيبها كي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لاستقلال فنلندا، حيث سيزور الرئيس الروسي مدينة سافونلينا، التي ستستضيف مهرجانا دوليا للأوبرا بمشاركة فناني مسرح البولشوي”.

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا كانت تاريخيا جزءا من السويد، ولكنها منذ عام 1809 تحولت إلى دوقية ذات حكم ذاتي ضمن الإمبراطورية الروسية. وبعد الثورة البلشيفية التي أطاحت بالنظام القيصري في روسيا في أكتوبر 1917، أعلنت فنلندا استقلالها في ديسمبر من نفس العام.