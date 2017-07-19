الجيش “الإسرائيلي” يعين قائداً جديداً لفرقة الجليل المنتشرة على الحدود مع لبنان

عين قائد المنطقة الشمالية في الجيش “الإسرائيلي” اللواء “يوئيل ستريك” العميد رافي ميلو كقائد لفرقة الجليل (91) خلال مراسم عسكرية في قاعدة بيرنيت.

وبحسب التقارير “الإسرائيلية” سيحل “ميلو” في المنصب بدلا من العميد أمير برعام الذي تولي منصب قائد فرقة الجليل خلال العامين الماضيين. وانضم الضابط رافي ميلو للخدمة العسكرية في أغسطس 1990 وتطوع في بداية الأمر ليخدم في وحدة الكوماندو البحرية الخاصة “شيطت 13” وبعدها قاد وحدة خلال حرب لبنان الثانية وتمت ترقيته بعد ذلك ليتولى قيادة الوحدة الخاصة “الشيطت 13″؛ ومن ثم انتقل كضابط في لواء غولاني. وفي عام 2003 تم تعينه قائداً لمواجهة الانتفاضة الثانية وهو من قاد عملية اغتيال القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “إياد صوالحة”، من سكان بلدة كفر راعي قضاء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة عام 2002. في عام 2003 تم ترقيته لرتبة رائد وقائدا للكتيبة 13 وبقي في منصبة حتى نوفمبر 2005 وذلك بعد أن قامت فرقته بقتل 3 من أفراد الشرطة المصرية بالخطأ وسجلت في ملفه ملاحظة “لفت نظر” .

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