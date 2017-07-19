ماليزيا توقع اتفاقا مع روسيا لتحديث أسطول ميغ-29

وذكرت وكالة “نوفوستي”، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق وقعه مدير الشركة الروسية لصنع الطائرات “ميغ”، إيليا تاراسنكو، والممثل عن القوات الجوية الماليزية محمد فادزار، وذلك على هامش معرض “ماكس- 2017” في ضواحي موسكو.

ونقلت الوكالة عن تاراسنكو قوله، إن الاتفاق الذي تم توقيعه، ينص على تمديد التزاماتنا التعاقدية، لتمكين القوات الجوية الماليزية من استخدام طائرات “ميغ” الروسية.

وقد استوردت ماليزيا منذ العام 1994، نحو 18 طائرة “ميغ- 29” من روسيا.

وانطلقت فعاليات معرض “ماكس 2017″، أمس الثلاثاء، في منطقة جوكوفسكي بضواحي موسكو، وهو أحد أكبر معارض الطيران والفضاء في العالم، بحضور كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.