أنصار الله ترحب بكشف قطر عن سبب مشاركتها بالعدوان

رحب رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي بكشف قطر عن سبب مشاركتها في العدوان الأمريكي السعودي على بلاده.

ووصف الحوثي في منشور بصفحته على “فيسبوك” إفصاح وزير الدفاع القطري عن سبب مشاركة بلاده في العدوان على اليمن بالخطوة المتقدمة، متمنيا المزيد من المواقف القطرية الشجاعة.

وأضاف رئيس الثورية اليمنية العليا: إننا كنا مع حل أي إشكالات بالحوار ولكن فرض دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائهم للخيار العسكري أعاق الحل كما هو واضح للجميع.

وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية قد صرح بأن بلاده وجدت نفسها ملزمة بالانضمام لما يسمى بـ”التحالف العربي” في اليمن باعتبارها جزءا من مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي)”.

وجاءت تصريحات العطية، الاثنين، خلال حوار مع قناة TRT World التركية، ردا على سؤال حول انضمام دولة قطر إلى تحالف العدوان على اليمن، حيث قال وزير الدفاع “نحن جزء من مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي)، ووجدنا أنفسنا ملزمين للأسف بالانضمام لما يسمى بـ”التحالف العربي” في اليمن، مشددا على أن القوات القطرية لم تدخل إلى اليمن، وأن مشاركتها اقتصرت على حماية حدود السعودية. بحسب قوله.

وزعم خالد بن محمد العطية “أن قطر تملك رؤية خاصة لمعالجة الوضع في اليمن، لكون بلاده تؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات مثل تلك التي في اليمن”.