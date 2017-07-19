الرئيس عون: لبنان لجانب القضية الفلسطينية ليحفظ عروبة القدس

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نقلها اليه موفده الرئاسي الشخصي الوزير عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ومفوض العلاقات الوطنية، الذي رافقه سفير دولة فلسطين أشرف دبور وامين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات.

وجدد الرئيس الفلسطيني في رسالته “تقدير القيادة الفلسطينية للرعاية التي يلقاها أبناء الشعب الفلسطيني من الشعب اللبناني”، ولمواقف الرئيس عون من القضية الفلسطينية. وأطلع عباس رئيس الجمهورية على التطورات الاخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما التحرك الاميركي المتعلق بجهود إحياء عملية السلام في المنطقة والتنسيق مع الدول العربية في ضوء قرارات القمة العربية الاخيرة التي عقدت في البحر الميت.

وأطلع عباس رئيس الجمهورية في رسالته، على “العراقيل التي تضعها الحكومة الاسرائيلية أمام جهود إحياء عملية السلام من خلال رفض التزام حل الدولتين، وتصعيد وتيرة بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وخصوصا في شرقي القدس”.

وأوضح الاحمد أنه نقل الى عون شكر عباس على الموقف الذي اتخذه حيال الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى، وبرقية التضامن التي وجهها اليه دعما لموقف الدولة الفلسطينية في مواجهة الاجراءات التي تتخذها اسرائيل بشكل مخالف للشرعية الدولية. وثمن الجهود التي بذلها مندوب لبنان الدائم لدى الاونيسكو السفير خليل كرم خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التي عقدت في بولندا واتخذت قرارات حول القدس القديمة ومدينة الخليل.

وحمل عون الموفد الرئاسي الفلسطيني تحياته الى عباس، مؤكدا “وقوف لبنان دائما الى جانب القضية الفلسطينية وما يحفظ عروبة القدس المقدسات وسلامتها وأماكن العبادة المسيحية والاسلامية على حد سواء، ناهيك بالتضامن مع القيادة الفلسطينية في نضالها من أجل الوصول الى سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الاوسط”.