أنصاري والمقداد يبحثان التعاون السياسي بين طهران ودمشق

عقدت الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة بين ايران وسوريا اليوم الاربعاء في العاصمة السورية دمشق، برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون العربية والافريقية ونائب وزير الخارجية السوري.

وشارك حسين جابري انصاري الذي وصل مساء الثلاثاء الى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين، شارك مع فيصل المقداد في اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع وتبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وأخر تطورات الازمة السورية والتحركات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بها وخاصة المواضيع المطروحة في محادثات آستانا ومحادثات جنيف واتفاق الهدنة في جنوب سوريا، كما تم القيام بالتنسيق اللازم بين الجانبين في هذا المجال.