الدول المقاطعة لقطر تتراجع وتلغي بعض مطالبها

تخلت الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، عن مطالبها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطت عليها مقابل إنهاء المقاطعة.

وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة، وذلك وفقاً لشبكة بي بي سي الأمريكية.

ووفقاً لبي بي سي، تشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية، مؤكدة أنه لم يصدر أي تعليق عن قطر التي تنفي دعمها للإرهابيين.

وقال الدبلوماسيون، في مؤتمر مع الصحفيين المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة، إن بلدانهم ترغب في حل الأزمة ودياً.

وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 يوليو/ حزيران في القاهرة، وإنه “سيكون من السهل على قطر الالتزام بها”. وأضاف أنه لا “مجال للتنازل” عن المبادئ، ولكن الطرفين سيتفقان على كيفية تنفيذها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المعلمي، قوله، إن إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية. وأضاف “إذا كان ذلك لن يتحقق إلا بإغلاق الجزيرة، فلا بأس، وإذا تم ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضاً، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ”.

وحذرت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، من أن “رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي”.

وتضمن قائمة الشروط التي وضعتها الدول العربية لقطر يوم 22 يونيو/ حزيران، إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق القاعدة الجوية التركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض العلاقات مع إيران.

ورفضت قطر الالتزام بأي من الشروط التي وصفتها بأنها تهدد سيادتها وتنتهك القانون الدولي، ونددت “بالحصار” الذي فرضته عليها دول الجوار.