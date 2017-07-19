شكري: لابد من موقف حازم من دور قطر وسياساتها

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، على ضرورة بلورة موقف حازم من الدور والسياسات القطرية، مؤكدا أن ذلك “أمر حيوي مُصِرّونَ على الوصول إليه”.

وأعلن وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية العراقية مع نظيره إبراهيم الجعفري، أنه أطلع الجانب العراقي على مجريات الأزمة مع قطر، مشددا على ضرورة وقف تمويل “الإرهاب” ودعمه.

وقال سامح شكري “أطلعنا وزير الخارجية العراقي على أبعاد هذه الأزمة الخاصة بمصر والدول العربية الخليجية”، مشيرا إلى أن هذا يتطابق ويتوافق مع الأهداف العراقية.

وأضاف شكري، “نحن نعمل للقضاء على الإرهاب وكافة مصادر تمويله، وعدم إتاحة الفرصة للمحاربين الأجانب، لاسيما أننا رأينا الأثر المدمر للعراق من انتشار الإرهاب”، لافتا إلى أن الإرهاب لم ينتصر إلا بفضل الدعم في التسليح والتمويل واستقطاب المسلحين.

وتابع قائلا “إننا نسعى إلى تعديل السياسات التي تؤدي إلى ذلك، ومن ضمنها الحكومة القطرية، ونبتعد تماما عن أي موقف عقائدي يؤدي إلى احتضان أو توفير الملاذات الآمنة للتنظيمات أو العناصر الإرهابية”.

كما بين الدبلوماسي المصري أنه يتعين على المجتمع الدولي التعاون في محاربة “داعش” وعدم استغلال الإرهاب سياسيا.

وقال شكري، في المؤتمر الصحفي، “إن مصر تدعم العراق في جهود مكافحة الإرهاب”، مجددا رفضه هذه الظاهرة في المحيط العربي.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل يوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، حيث التقى أيضا برئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبرئيس الوزراء حيدر العبادي وبحث معهما العلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة.