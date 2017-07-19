الجيش السوري يسيطر على مواقع استراتيجية بشمال شرق تدمر

أحكم الجيش السوري وحلفاؤه سيطرتهم على عدد من النقاط الحاكمة على محور حقل الهيل ـ السخنة شمال شرق تدمر.

كما سيطر الجيش السوري على التلال المحيطة بطريق السخنة – توينان واسقط منطقة المجبل نارياً على ذات المحور، والذي يبعد عن السخنة 8 كيلومترات وسط اشتباكات عنيفة دارت في المنطقة.

وفي الغوطة الشرقية لدمشق سيطر الجيش وحلفاؤه على عدد من المباني شمال غرب شركة اللحمة، وواصلوا التقدم من محور أسواق الخير، وأصبحوا على تخوم الكوين مول في وادي عين ترما.

وفي دير الزور تم تدمير آلية لجماعة داعش مزودة برشاش، كما تم القضاء على عدد من الإرهابيين في محيط مدرسة البانوراما جنوب غرب المدينة.

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