أحد ’’شرعيي’’ ’’أحرار الشام’’: معركتنا مع ’’تحرير الشام’’ ’’وجودية’’ ولا مهرب منها

قالت تنسيقيات المسلحين إن أحد شرعيي ما يسمى “مجلس الشورى” في “حركة أحرار الشام” المدعو حسن صوفان، أكد أن المعركة اليوم ضد “هيئة تحرير الشام” “وجودية” ولا مهرب منها، موجهاً كلماته لمسلحي “الحركة”: “حفاظاً على وجودكم، امنعوا تكرار تجارب مأساوية حصلت سابقاً في الجزائر والعراق، وتحصل اليوم في الموصل والرقة”.

وأضاف المدعو صوفان أن “الحركة” تعرضت إلى عدة اعتداءات من بعض مكونات “الهيئة” لكنها صبرت وكظمت غيظها، عسى أن تتحمل “الهيئة” المسؤولية وتبحث عن حلّ.

وأكد المدعو “صوفان”، “اليوم قررت جماعة الجولاني الهجوم على معبر باب الهوى الرئة الوحيدة للشمال المحرر، ومصدر المواد الأولية الغذائية والطبية للشمال، ولكم أن تتخيّلوا أثر ذلك التصرف الأرعن على حياة الناس وضرورات عيشهم، مع ما قد يستجلبه من تدخل خارجي ومؤامرات دولية”.

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