هل يحضر “حزب الله” مفاجئة للحريري أثناء زيارته إلى واشنطن ؟

أكدت مصادر صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “حديث رئيس الحكومة سعد الحريري عن قيام الجيش بعملية مدروسة، انطوى على دعوة للتريث والتركيز على المفاوضات المستمرة مع مرجعيات المسلحين”.

ورأت هذه المصادر أن “بدء الهجوم على مواقع إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” في الجرود، أثناء أو بعد عودة الحريري من زيارته الأميركية يكون أقل حرجا له”.

وأعربت المصادر عن خشيتها أن “تكون زيارته للعاصمة الأميركية جزءا من أهداف معركة الجرود، بغرض إحباطها كما أحبط “حزب الله” وحلفاؤه في 8 آذار زيارة الحريري السابقة إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بإعلان استقالة وزرائهم من حكومته، ما أن وطئت قدماه عتبة البيت الأبيض”.

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