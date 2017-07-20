“الكتائب” تعد العدة لقانون الضرائب

كشف مصدر كتائبي مسؤول أنّ النائب سامي الجميّل “سجّل اعتراضَه في جلسة مجلس النواب وأعلنَ عن قرار الحزب الطعنَ بقانون الضرائب امام المجلس الدستوري”.

وأوضح المصدر “أنّ فريقاً من حقوقيّي الحزب باشَر دراسة مضمون الطعن الذي يَستند إلى مخالفة التصويت للمادة ٣٦ من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين ينصّان على التصويت العلني بتلاوةِ الأسماء وهو ما لم يحصل، بالإضافة الى عدد كبير من العيوب والمخالفات الدستورية”.

وأكّد أنّه “فور انتهاء المعنيين من وضعِ الطعن سيُعرَض على النواب الآخرين لجمع 5 تواقيع إضافية عن تواقيع كتلة نواب الكتائب، على اعتبار انّ الطعن امام المجلس الدستوري يحتاج لـ 10 نواب”.

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