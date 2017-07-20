ما هو شرط “التلي” الذي يعرقل مفاوضات “جرود عرسال” ؟

كشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أن “مسؤول النصرة في جرود عرسال أبو مالك التلي وافقَ على الانسحاب من الجرود بشرط أن يرحلَ مع كامل أسلحته، وهو ما رفضَه حزب الله الذي يريده أن يغادر من دون سلاح ومال”، لافتة إلى أن “الوساطات التي حصَلت شاركت بجرء منها قطر، لكنّ النصرة ما تزال تتمسّك بشروطها لاعتقادها أنّ قطر قادرة على تليين موقف حزب الله بسبب التطوّرات فيالخليجإضافةً إلى منحى مناطق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذها فيسوريا”.

ولفتت المعلومات إلى أن “وساطة حصلت مع تركيا من أجل إيجاد مخرج من دون حرب، لكنّ المهم أنّ كلّ ذلك لم يصل الى مرحلة التفاهم، ما يعني أنّ المعركة ستندلع قريباً جداً وباتجاه النصرة كمرحلة أولى، وأنّ الجيش اللبناني وضع كلّ استحكاماته من الجهة اللبنانية”.

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