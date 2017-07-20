“مشفى” إسرائيلي داخل الخط الفاصل في الجولان لمساعدة المسلحين!

وقال اللفتنانت كولونيل تومر كولر، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن المستشفى «سيُقام على الجانب السوري من السياج، ولكن على الجانب الإسرائيلي من الخط الفاصل». ويعود ذلك إلى أن السياج الأمني الذي أقامته “إسرائيل” لا يلتزم الخط الفاصل.

وأضاف كولر أن “إسرائيل” تقدم «مساعدات إنسانية» إلى سوريين، عبارة عن «مواد غذائية وألبسة ومحروقات»، على حد تعبيره. وزعم ان الجيش الإسرائيلي «قام بـ110 مهمات من هذا النوع منذ آب 2016» بالتنسيق مع «منظمات إنسانية».

وتابع أن «”إسرائيل” تمكنت عبر التواصل مع أطباء سوريين من البدء خلال الفترة الأخيرة من معالجة مرضى يتعذر تقديم العلاج لهم بسبب الوضع الاستشفائي المتدهور في سوريا». كذلك قال إن «إسرائيل عالجت أكثر من 3000 جريح سوري، منذ 2011 (يقصد من الجماعات المسلحة».

يذكر ان طيران الكيان الاسرائيلي هاجم اكثر من مرة مواقع الجيش السوري للحيلولة دون القضاء على الجماعات المسلحة المتمركزة في الجنوب السوري والتي ينتمي أغلبها الى جبهة النصرة الارهابية.