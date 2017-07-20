علمت صحيفة “الأخبار” أن “وزارة الخارجية ستعيّن 8 سفراء من خارج ملاك الوزارة، في واشنطن وباريس وأبو ظبي والجزائر وعمّان والرياض ونيويورك واليونِسكو (إضافة إلى إعادة تعيين السفير مصطفى أديب فيبرلين)”.

وأوضحت الصحيفة أن “حجة تيار المستقبل لهذه التعيينات، وجود نقص في عدد الديبلوماسيين السنّة، غير صحيحة. وكان يجب أن تشمل التصنيفات (الترقيات) كلّاً من عبير علي،زياد عيتاني، ماهر خير، وكريم خليل. بيد أنّ تيار المستقبل فضّل اللجوء إلى تعيينات من خارج الملاك، لإرضاء السفير نواف سلام الذي قرر مدير مكتبرئيس الحكومة، نادر الحريري، تعيين زوجته (زوجة سلام) سحر بعاصيري في بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو”.

ولفتت مصادر دبلوماسية للصحيفة إلى أنه “بسبب ثقة رئيس الحكومةسعد الحريريبها، اختيرت مستشارته للشؤون الأميركية، آمال مدللي لتشغل بعثة لبنان فيالأمم المتحدة(نيويورك). أما مصطفى أديب، فسيُثَبَّت في سفارة برلين، علماً أنّه محسوب علىنجيب ميقاتي، لحسابات تتعلّق بالانتخابات النيابية فيطرابلس. كذلك بالنسبة إلى تعيين فوزي كبارة فيالسعودية، وهو قريب لوزير العملمحمد كبارة. أما فؤاد دندن (أبو ظبي)، فالسؤال بين الديبلوماسيين عنه، وفي صفوف تيار المستقبل شبه مستحيل. الجواب موحد: “لا نعرفه”.

وأوضحت المصادر أنه “من جهةالتيار الوطني الحر، ستعيّن من خارج الملاك ترايسي شمعون في سفارةالأردن، لأنها ابنة داني وحفيدة الرئيسكميل شمعون. وهناك علاقة تاريخية بين عائلتها والعائلة المالكة الأردنية. علماً أنّ رئيسالقوات اللبنانيةسمير جعجع، المُتهم باغتيالداني شمعون، سجّل امتعاضه من اختيار ترايسي. وثمة معلومات متضاربة حول غابي عيسى (المرشح لتوليسفارة لبنانفي واشنطن). البعض يتهمه بأنه صديق لإليوت أبرامز، وشارك في العمل لإصدار قانون محاسبة سوريا فيالكونغرس الأميركيعام 2003. في حين أنّ البعض الآخر يزعم أنّ عيسى قريب من دمشق. وفي الحالتين ليس متعمقاً في الشؤون اللبنانية. فضلاً عن امتلاكه للجنسية الأميركية، التي سيضطر إلى التخلي عنها”، ولفتت المصادر إلى أن “عيسى كان مبعوث الرئيس ميشال عون إلى الرئيسبشار الأسدعام 2004، ولديه علاقات جيدة داخل الإدارة الأميركية”.

بالنسبة إلى سفارة الجزائر، فسيعُيّنمحمد محمودالحسن “بعد أن زكّاهالمجلس الإسلامي العلوي، وطالب بهالرئيس عون”.

وأقرّت المصادر بأنّ “سبب اختيار سفراء من خارج الملاك يعود لسببين: إما لأنّ الموقع السياسي للبعثة بحاجة إلى شخصية محددة تؤدي دوراً مميزاً في البعثة، أو يكون الموقع مكافأة”.

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