مفاوضات “أبو طاقية” و”التلي” فشلت.. وهذا ما سيحصل ؟!

أكدت قناة “الميادين”، فشل وساطة الشيخ مصطفى الحجيري “أبو طاقية” مع أمير “جبهة النصرة” في جرود عرسال أبو مالك التلي، مشيرة إلى أن أبو مالك التلي كرر شرطه السابق بضرورة انسحاب حزب الله من القلمون قبل أي تفاوض.

وأوضحت ان أبو مالك التلي أبلغ الحجيري أنه سيقاتل ولن يستسلم من دون أن يقفل نهائياً باب التفاوض، مؤكدا أن مصطفى الحجيري المعروف بـ “أبو طاقية” التقي أبو مالك التلي أمس الثلاثاء بإيعاز من رئيس الحكومة سعد الحريري.

ولفتت إلى أن إيعاز سعد الحريري كان بهدف إيجاد تسوية وتفادي إراقة الدماء لأن قرار الدولة حول القلمون جازم، معتبرة ان الأجواء سلبية ويبدو أن الحل العسكري بات هو الخيار الوحيد، مشيرة إلى أن حين تندلع معركة تحرير القلمون لن يكون أمام مسلحي النصرة بقيادة التلي سوى الاستسلام أو الموت.

وأشارت إلى أن الطائرات السورية تنفذ غارات على مواقع المسلحيين في جرود فليطة على الحدود مع جرود عرسال، موضحة أن الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات مسلحي جبهة النصرة بالكامل ومقتل من بداخلها.

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