7 أبراج تحصل على ما تريده دائماً.. فهل أنت منهم؟

بعض الأشخاص يحصلون وبشكل دائم على ما يريدونه عاجلاً أم آجلاً. آلية الحصول على هذه الأمور وكل ما يرتبط بها يختلف بين برج وآخر، فهناك الفئة التي تعمل بجهد كبير كي تحصل على ما تريده، وهناك الفئة التي تتلاعب بالاخرين مقابل فئة حظها جيد بكل بساطة.

فمن هي هذه الأبراج وكيف تحصل على كل ما تريده؟

الحمل (21 آذار – 19 نيسان)

الحمل من الأبراج التي تعمل وبجهد كبير للحصول على ما تريده. بالنسبة لهذا البرج كل شيء يرتبط بالأفعال لا الأقوال.. الكلام لا يعني شيئاً للحمل. منذ البداية يحدد أهدافه وما الذي يسعى اليه ثم يضع الخطط وينفذها حتى ولو تطلب ذلك وقته كاملاً. يضع كل جهوده، ويتخلى عن كل ما من شأنه أن يشكل عامل إلهاء ويبدأ بالعمل.

الثور (20 نيسان – 20 أيار)

الثور يحب الحياة الفاخرة والأمور الجميلة في الحياة والتي غالباً ما تتمحور حول الماديات. مدفوع بعشقه هذا وبمقاربته الواقعية للحياة فهو غالباً ما يحصل على ما يريده من خلال الإلتزام التام والكلي بخياراته. الثور يتمسك بخياراته حتى يصل الى مرحلة الرضى الكلي عن النتائج. البرج هذا ملتزم جداً وهذه الصفة تجعله يحصل على ما يريده ويحقق أهدافه في نهاية المطاف.

الأسد (23 تموز – 22 آب)

الأسد قائد بالفطرة ويمكنه الحصول على ما يشاء ساعة يشاء. البرج هذا من النوع المسيطر، الواثق من نفسه ويملك كاريزما وشخصية يصعب مقاومتها. الخصال هذه ليست فقط سبيله الوحيد للحصول على ما يريده، بل هو وحين يقرر بأنه يريد أمراً ما فهو يعمل جاهداً للحصول عليه. بطبيعة الحال خلال تلك الرحلة هو يستخدم كل الأسلحة المتاحة، وفي بعض الاحيان لا يتردد قبل طلب ما يريده. ان أراد الأسد شيئاً فهو وبكل بساطة يأخذه .

العقرب (23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني)

العقرب جريء وواسع الحيلة، ويقوم بكل شيء للحصول على ما يريده. غالباً ما يكون شرساً وعليه فهو يكرس وقته كاملاً من اجل تحقيق هدفه، وعليه فهو يتحول الى شخص عدائي يثير الخوف في قلوب الاخرين. وهكذا يحصل على ما يريده عن طريق ترهيب الاخرين.

القوس (22 تشرين الثاني- 21 ‪كانون الاول)

القوس يملك عقلية منفتحة جداً وتفاؤل وطاقة إيجابية وعليه فهو ينظر دائماً الى كل الامور من زاوية إيجابية. عادة يعمل وبجدية بالغة للحصول على ما يريده وحتى حين لا يحصل عليها كما يريدها بالضبط فهو لا يعتبر الأمر فشلاً لانه دائماً يملك وجهة نظر إيجابية .

الجدي (22 كانون الأول – 19 كانون الثاني)

البرج هذا جدي للغاية ومنضبط ويحرص على أن تسير الأمور كما يجب من أجل تحقيق الأهداف. خطط الجدي واقعية ومنطقية وقابلة للتطبيق. الصبر يلعب دوره أيضاً لان البرج هذا لا يستسلم بسهولة ولا يتراجع، بل يسير خطوة تلو الاخرى حتى يصل الى النهاية المرجوة.

الدلو (20 كانون الثاني – 18 شباط)

الدلو عادة هادئ وخجول ولكن خلف تلك الواجهة هناك العقل الذي لا يتوقف عن التفكير بكل شيء ومن كل الزوايا. آلية حصول الدلو على ما يريده تكمن في واقع أنه وبشكل دائم يفكر بالحلول لكل العقبات والمشاكل ما يعني التطور على الصعيد الشخصي والتقدم في الحياة. الدلو من الابراج التي تعيش وفق مبدأ إن أردت شيئاً فعليك العمل للحصول عليه.. مهما تطلب ذلك العمل من جهود وتضحية. في الواقع الدلو من أكثر الأبراج التي تعمل بجدية والتي تقوم بعشرات الأمور دفعة واحدة من أجل تحقيق الهدف.