القبض على أمير سعودي متهم بـ “التشبيح”!

ألقت شرطة الرياض القبض على أمير سعودي اعتدى على عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن شرطة الرياض قبضت على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمس، بعد ساعات قليلة من صدور أوامر ملكية بالقبض عليه وعلى مرافقيه، إثر اعتدائه على مقيمين ومواطنين وقيامه بعمليات “تشبيح” ضد المواطنين.

وكانت صور متداولة ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأمير وهو يعتدي على عدد من الأشخاص، ويسب المواطنين بألفاظ نابية.

والأمير سعود من مواليد عام 1990، ظل غائبا عن الأضواء بكل ما يتعلق بالمناصب الرسمية أو الدراسة داخل أو خارج المملكة، وأفادت مواقع إخبارية بينها موقع “إرم” أن اسم الأمير الشاب مرتبط بجرائم متنوعة ومروعة وصلت إحداها حد القتل في جريمة وقعت عام 2008، عندما كان عمر الأمير نحو 18 عاما.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صورة للأمير سعود، وقد تم تقييد يديه في مركز لقوات الشرطة التي طوقت منزله فور صدور الأمر الملكي.

يشار إلى أن الأمير الشاب سعود، يحمل اسم جده الأكبر (والد جده) الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، وأول ابن للملك المؤسس عبدالعزيز تولى الحكم خلفا لأبيه في عام 1953.

وتورط عدد من الأمراء في السابق بجرائم متنوعة بما فيها القتل الذي تسبب العام الماضي بإعدام أحد الأمراء الشباب بعد إدانته بقتل صديقه خلال مشاجرة وقعت قبل سنوات.

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