“آيفون” رخيص من “آبل”

من المقرّر أن تُطلق شركة “آبل” أرخص هاتف ذكي في آب المقبل، وذلك قبل شهر أو اثنين من الإعلان عن هاتفها الجديد “آيفون 8″، وفق ما تسرّب من معلومات كشفتها مواقع مختصّة بمجال التكنولوجيا.

ورجّح موقع “آي جينيراتيون” الفرنسي، أن تُطلق “آبل” جهاز “آيفون أس إي” الجديد في أواخر شهر آب، لافتاً إلى أنّه سيكون أرخص من الجهاز الحالي.

وأوضح الموقع، أن الجهاز الجديد سيُباع بمبلغ 399 يورو، أيّ أقلّ بنحو 100 يورو عن الجهاز المشابه الذي أطلقته عام 2016، ويبلغ سعره 489 يورو.

ويُشير التسريب إلى أن “آبل” ستطرح في تشرين الأوّل، هاتفها المنتظر “آيفون 8″، الذي سيحمل خاصيّة الشحن اللاسلكي وكاميرا أماميّة مزوّدة بقدرة ذكيّة على الاستشعار، تُتيح للمستخدم أن يقفل الهاتف من خلال وجهه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

