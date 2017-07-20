فرنسا تدعو القوى الكبرى للانضمام لمجموعة اتصال حول الأزمة في سوريا

20 يوليو, 2017 - 1:34 مساءً المصدر: وكالات
فرنسا تدعو القوى الكبرى للانضمام لمجموعة اتصال حول الأزمة في سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن فرنسا تريد من القوى المعنية بالأزمة في سورية “الانضمام إلى مجموعة اتصال تقدم مقترحات” لأطراف الأزمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الـ 13 من تموز/يوليو الجاري، أن فرنسا غيرت نهجها تجاه سوريا، وبات هدفها الوصول إلى وقف شامل للأعمال القتالية والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية والوصول إلى حل سياسي شامل دون شروط مسبقة.

ونقلت “رويترز” عن لو دريان، قوله في حديث لشبكة “سي نيوز” نشرته، اليوم، على موقعها الإلكتروني “تفترض هذه المبادرة ألا نضع شروطا مسبقة للمحادثات”.

المصدر: وكالات
20 يوليو, 2017

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