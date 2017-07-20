دخلوا خلسة إلى لبنان.. وهذا ما حل بهم !

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“استكمالا لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 19/7/2017، من توقيف 48 شخصا من بينهم 18 طفلا جميعهم من الجنسية السورية وذلك في بلدة الصويري البقاعية، حاولوا الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

وبتاريخ 20/07/2017 وفي محلة دير زنون – المصنع، تمكنت الشعبة المذكورة، من توقيف سيارة نوع كيا بداخلها كل من: إ. ح. ( مواليد عام 1984، سوري) و ج.ج. ( مواليد عام 1950، سوري)، وبرفقتهما 3 أشخاص من الجنسية السورية دخلوا البلاد خلسة.

سلموا جميعا مع السيارة المضبوطة الى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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