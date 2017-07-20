في لبنان.. خدمة جديدة لطالبي تأشيرة الدخول إلى بريطانيا

كشف القائم بأعمال السفارة البريطانية بنجامين واستنيج عن خدمة من الدرجة الأولى تؤمّن تجربة جديدة وملائمة لطالبي تأشيرة الدخول في لبنان.

وفي بيان، أشار الى أن “خدمة تأشيرة الدخول النقّالة على الطلب” تتيح لطالبي تأشيرة الدخول الى بريطانيا في كافة أنحاء لبنان إنهاء طلبهم، بما في ذلك تسجيل البيانات البيومترية، من منزلهم أو مكتبهم أو أي مكان يختارونه، واضعةً في تصرّفهم خياراً ملائماً.

وتؤمّن هذه الخدمة الجديدة مرونةً أكبر لطالبي تأشيرة الدخول الى المملكة المتحدة من لبنان، ذلك أن باستطاعتهم أن يختاروا ما يناسبهم من مجموعة من الخدمات المتوفّرة وذات القيمة المضافة. وكان بإمكان طالبي تأشيرة الدخول في مركز تقديم طلبات تأشيرة الدخول في بيروت اختيار “خدمة الصالة المميّزة” لمزيد من الراحة والضيافة أو خدمة الأولوية التي تضمن وضع طلبهم في مقدّمة الطلبات ليُصار الى اتخاذ قرار أسرع بشأنه (في غضون 5 أيام إجمالاً). وتؤمّن “الخدمة النقّالة الجديدة على الطلب” خياراً ملائماً آخر للزبائن الذين يريدون إكمال طلب التأشيرة من مكان يختارونه.

وتتوفّر “الخدمة النقّالة على الطلب” للأفراد والمجموعات، كموظّفي الشركات أو العائلات، الذين يفضّلون عدم الانتقال الى مركز تقديم طلبات تأشيرة الدخول. فعوضاً عن ذلك، ينتقل فريق صغير الى المكان الذي يختاره مقدّم الطلب لإنهاء عملية تسجيل البيانات البيومترية (مسح ضوئي لبصمات الأصابع والتقاط صورة).

وتبلغ كلفة هذه الخدمة 350 جنيه استرليني للفرد الواحد، مع حسومات حسب الطلب تُقدّم للمجموعات وفق حجمها. للإطلاع على المزيد من المعلومات أو لحجز هذه الخدمة، تتوفّر المعلومات باللغتَين الانكليزية والعربية لدى شركة TLScontact التي هي الشريك التجاري لقسم تأشيرات الدخول والهجرة البريطاني، على الموقع الالكتروني التالي:

وقد صرّح واستنيج، ممثلاً للسفير البريطاني في لبنان السيد هيوغو شورتر، ما يلي:

“يسرّني أن نقدّم خياراً ملائماً آخر لطالبي تأشيرة الدخول الى المملكة المتحدة في لبنان. إنها خدمة تهمّ الأشخاص الذين يبحثون عن مرونة أو راحة تامة. وستؤمّن هذه الإضافة الجديدة الى خدمة تأشيرة الدخول الممتازة التي نقدّمها لزبائننا في لبنان خياراً إضافياً وهم يباشرون رحلتهم باتجاه المملكة المتحدة. وبريطانيا تفتح أبوابها أمام المسافرين الذين يزورونها لأغراض السياحة والدراسة والأعمال”.