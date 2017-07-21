معركة تطهير “عرسال” و “القلمون”.. تنطلق

أفاد “الإعلام الحربي المركزي” عن بدء العملية العسكرية لتطهير عرسال والقلمون من الإرهابيين.

هذا، وبدأ الهجوم البري عملياً لحزب الله والجيش السوري عند السادسة صباحاً من محورين السوري انطلق من بلدة فليطة السورية واللبناني من جنوب جرود عرسال اللبنانية لتحرير الجرود من المسلحين، وفي تصريح من غرفة عمليات المقاومة ان لا وقت محدد للعملية فالوقت يحدده العمليات وتتحدث عن نفسها من خلال الوقائع وستستمر وقف ما هو محدد لها.

كما أفادت مصادر إعلامية في البقاع أن الجيش السوري و”حزب الله” يستهدفون بالقصف المدفعي و الصاروخي تجمعات ونقاط انتشار وتحصينات ومواقع “جبهة النصرة” في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال.

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