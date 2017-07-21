ماذا سينتج عن زيارة الحريري لأميركا ؟

سأل نائب من “8 “آذار” عبر صحيفة “النهار” الكويتية “ماذا سينتج عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الولايات المتحدة الأميركية بغض النظر عن توقيتها”، لافتاً إلى أن “ثمة تباينات بيننا كلبنانيين في النظرة للسياسة الأميركية، فهي منحازة دائماً للكيان الصهيوني، لكن في النهاية هنالك علاقات دولية لا بد من إبقائها والحفاظ عليها، والتواصل مع الآخر مطلوب لمصلحة البلد”.

وشدد على أنه “على الجهات المعنية بالتواصل الحفاظ على الثوابت الوطنية والتوازن السياسي، وطرح الامور بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين بعيداً عن ارتباطاتها الخارجية”.

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