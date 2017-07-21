الجيش اللبناني يدخل على خط معركة “عرسال”

ذكرت معلومات صحافية أن “الجيش اللبناني استهدف مجموعة ارهابية حاولت الفرار باتجاه عرسال قادمة من وادي الزعرور”.

وأعلن الإعلام الحربي المركزي عن بدء العملية العسكرية لتطهير عرسال والقلمون من الإرهابيين، لافتا إلى أن الهجوم انطلق من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الأول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع النصرة في جردها في القلمون الغربي والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال (مسيطر عليه منذ 2015) باتجاه مرتفعات وتحصينات ارهابيي جبهة النصرة شمال وشرق جرد عرسال.

وأفاد عن تقدم حزب الله في جرود عرسال، يقابله تقدم للقوات السورية في القلمون بإتجاه الفليطة مترافق مع قصف للطيران، ولفت الى ان الطيران الحربي السوري شن أكثر من 30 غارة على وادي العويني في جرود عرسال حيث مراكز جبهة النصرة الإرهابية، عقب ذلك قام حزب الله بالتقدم في محيط وادي العويني كما تقدموا بإتجاه وادي الزعرور جنوبي عرسال.

كما استهدف حزب الله بالقصف المدفعي و الصاروخي تجمعات ونقاط انتشار وتحصينات ومواقع “جبهة النصرة” في “ضهر الهوى” وموقع “القنزح” ومرتفعات “عقاب” ووادي “الخيل” و”شعبة النحلة” في جرود عرسال اللبنانية.

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