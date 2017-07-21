“الساعات الحاسمة” في عرسال

كشفت مصادر حزبية معنية، لصحيفة الجمهورية، أن المعطيات الأمنية تؤشر إلى دخول المنطقة حَيّز العد التنازلي الفعلي، على إيقاع السلسلة الشرقية في ظل الحدث الأمني ضد المجموعات الإرهابية في منطقة جرود عرسال، حيث تؤشّر المعطيات إلى أن الساعات الـ72 المقبلة حاسمة، خصوصاً أنّ المفاوضات التي كانت جارية حول المنطقة انتهت، وبالتالي الظروف الميدانية اكتملت من كل النواحي.

وشدّدت في الوقت ذاته على أن ما يُقال عن توقيت العملية العسكرية في الجرود بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الولايات المتحدة الاميركيةلا يمتّ الى الواقع بصِلة، خصوصاً أنّ هذه العملية هي استكمال للعملية التي قام بها “حزب الله” فيالقلمونالغربي، وتمّ تأجيل تنظيف القسم الباقي في هذه المنطقة من الارهابيين جرّاء الجو السياسي والطائفي والمزايدات التي أثيرت آنذاك، كؤكدة ان اليوم الوضع مغاير تماماً لِما كان سائداً آنذاك، والجميع في جو العملية القائمة لا محالة، من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة والى سائر المستويات السياسية والأمنية.

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