مشاهد من معركة تحرير “جرود عرسال”

21 يوليو, 2017 - 10:04 صباحًا
مشاهد من معركة تحرير “جرود عرسال”
21 يوليو, 2017

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