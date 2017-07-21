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التصنيفات:
أهم الاحداث
الحدث اللبناني
مشاهد من معركة تحرير “جرود عرسال”
21 يوليو, 2017
- 10:04 صباحًا
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21 يوليو, 2017
الكلمات الدلالية:
حزب الله
عرسال
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