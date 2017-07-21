التشكيلات الديبلوماسية تثير التوتر بين فنيانوس وباسيل

علمت صحيفة الجمهورية، أنّ بعض الوزراء اعترضوا خلال الجلسة على عدم إشراكهم في المشاورات التي حصلت حول التشكيلات الدييلوماسية، وعلى ما سمّوها سياسة”إسقاط التفاهمات” على مجلس الوزراء، بعد إجرائها خارجه، من دون ان يطّلع عليها الوزراء مُسبقاً عليها، او حتى من دون ان يكون لهم عِلم بها.

وعلمت الصحيفة انّ الوزيريوسف فنيانوس توجّه الى الوزيرجبران باسيل داخل الجلسة بالقول: “هل يصحّ نحن كوزراء ان نطّلع على الاسماء من خلال احدى الصحف؟ وماذا عن الربط بينها وبين معركة الرئاسةالمقبلة؟”

الّا أنّ باسيل لم يعلّق بداية، وتولى الرد الوزير يعقوب الصرّاف، ليعود باسيل فيقول: “هذا غير صحيح، لا دخل للمعارك الرئاسية، وليس هكذا تُدار”، وأدى هذا الحوار الى توتر الاجواء بعض الشيء قبل ان تعود الى طبيعتها.

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